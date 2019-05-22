Пензенских школьников пригласили на передачу «Умницы и умники» в Москву

Юные интеллектуалы Пензенской области снова получили шанс на участие в съемках известной программы «Умницы и умники» (0+) на одном из федеральных каналов. В Пензе состоялся финал игры регионального этапа. За звание самых эрудированных боролись 25 школьников - победители двух отборочных туров. Областная телевизионная олимпиада вновь состоялась в первой студии телеканала «Экспресс».

У финалистов проекта «Умницы и умники» было всего 40 секунд, чтобы рассказать, каким они видят будущее театра. Это предварительный, самый короткий, но очень важный конкурс, ведь победа в нем дает право участнику выбрать дорожку первым. Илья Ольховников, попавший в первую тройку игроков так называемых агонистов, хорошо знаком с правилами телевизионной олимпиады. За выход в финал он боролся и в прошлом году. Признается - в этот раз переживания еще сильнее.

«В 2018 году не удалось дойти до этого этапа. Никогда не думал, что выйду на дорожку, очень волнительно, непривычная обстановка», - признался он.

Название темы финальной игры «Умники и умницы Сурского края» в этом сезоне взято из комедии величайшего драматурга Уильяма Шекспира - «Весь мир - театр, а люди в нем - актеры». В 2019 году от пензенских агонистов и теоретиков требовались знания узкой направленности. Вопросы касались истории театра - в мире, России, и Пензе.

«Было интересно готовиться. Много чего узнала о пензенском театре», - рассказала ученица 10 класса школы №2 районного поселка Мокшан Анастасия Крюкова.

Уже третий год подряд главным судьей становится Юрий Вяземский - автор и бессменный ведущий всероссийской телевизионной программы «Умницы и умники». По его мнению, пензенские агонисты и теоретики - одни из самых сильнейших в стране. Однако профессор МГИМО признается: желающих участвовать в теле-олимпиаде с каждым разом все меньше.

«Появились другие способы поступить в ведущие вузы, для этого существуют разные олимпиады, а моя из них - самая сложная, зато телевизионная, интереснее всего», - сказал он.

Из 25 участников финала регионального этапа интеллектуальной игры пятеро стали победителями. За свою эрудицию они получат десять дополнительных баллов при поступлении в Пензенский государственный университет на гуманитарные специальности. Они также приглашены в Москву - на съемки всероссийской телевизионной викторины «Умницы и умники».