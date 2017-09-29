01 октября 2017, 13:46Культура Пять сел Кузнецкого района объединил праздник урожая Сюмбеля В Кузнецком районе Пензенской области прошел праздник урожая Сюмбеля. Это ежегодное традиционное действо, древние национальные традиции и обычаи возродили в селе Татарский Канадей.

Богатый урожай представили юные жители села Татарский Канадей на выставке. Благодаря фантазии участников, кочан капусты стал ушастым зайцем, а кабачок – самолетом или кораблем для сказочных персонажей. Поделки умельцы представляли сами.

На праздник урожая собрались представители пяти татарских сел Кузнецкого района. Так происходит уже пятый год. Праздник районного масштаба Сюмбеля впервые провели в школе села Татарский Канадей.

«Изучали сначала, что это за праздник на фольклорных занятиях, потом захотелось проводить его для народа. Это, во-первых, очень высокое воспитательное значение, потом - связь с родителями, жителями села. Традиции народа изучать продолжаем. Привлекаем детей к труду», - рассказала директор школы Гульнура Абубекерова.

Со временем празник стал масштабнее, количество участников растет с каждым годом.



«Программа - очень насыщенная: детские аттракционы, выставки «Дары осени», концертная программа с участием артистов из пензенской филармонии, самодеятельных артистов», - сообщил председатель общества татарской культуры Кузнецкого района Наиль Байбиков.

Хозяйка праздника, девушка по имени Сюмбеля, прибыла в карете. Она привезла угощения для встречающих. Гости праздника отметили радушие и гостеприимство участников.



«Я не перестаю поражаться искусству, творчеству татарского народа. Сколько поделок из природного материала! Дети с родителями их придумали и сегодня нашему вниманию представили», - отметил заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева.

Юные гости праздника, в первую очередь, проявили интерес к аттракционам. Для ребят старшего возраста на футбольном поле школы организовали спортивные состязания. В следующем году организаторы планируют провести праздник Сюмбеля в другом селе Кузнецкого района.

Культура

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