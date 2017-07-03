03 июля 2017, 16:04Образование Пять пензенцев получили 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории 100 баллов по химии получили четыре пензенских выпускника и один учащийся получил высшую оценку по истории.

Экзамены сдавали в общей сложности 1423 выпускника школ Пензенской области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По информации пресс-службы регионального министерства образования, четыре выпускника получили 100 баллов по химии – учащиеся пензенской школы № 59, губернского лицея, а также школ №1 и № 2 города Никольска. По истории работу на 100 баллов выполнил ученик школы № 9 города Каменки.

«Существенно снизилось число выпускников, которые не смогли преодолеть минимального порога по истории. Если в 2016 году таких выпускников было более 7%, то в этом году - 2,8%. Результат по химии тоже лучше прошлогоднего», - отметила исполняющая обязанности министра образования Лилия Чащина.

Всего в Пензенской области 25 работ пензенских выпускников получили высшие баллы. При этом один выпускник набрал 300 баллов по итогам трех экзаменов, говорится в сообщении.

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