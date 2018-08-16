Пять минут обошлись продавцу из Пензы в 1500 руб

В Пензе продавец не дождалась пяти минут до разрешенного для реализации алкоголя времени. За это женщину наказали.

Пензячка работает продавцом в магазине на улице Бородина. В один из дней февраля она продала полуторалитровую бутылку пива покупателю. Это произошло в 7.55, при том, что в Пензенской области запрещена реализация алкоголя с 23 часов вечера до 8 часов утра.

«Постановлением мирового судьи продавец признана виновной в совершении правонарушения», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Женщине назначили штраф в 1500 рублей. Бутылку пива конфисковали, пишет ИА «Пенза-Пресс».