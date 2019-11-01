Пять футболисток пензенской «Лагуны-УОР» сыграют за сборную России

Пять футболисток пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» заявлены для участия в товарищеских матчах между сборными России и Швеции.

В двух поединках, которые состоятся 1 и 2 ноября на арене «Estrad Alingsås» в шведском Алингсосе, сыграют Екатерина Енина, Мария Крупина, Мария и Екатерина Самойловы и Ирина Родькина. В расположении национальной команды на тренировочном сборе также находились Оксана Алемайкина и Александра Чернова, однако в окончательный список участников матчей они не попали из-за травм, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Также тренерский штаб заявил Анастасию Дурандину, Елизавету Никитину и Ксению Олькову из питерской «Авроры», Александру Самородову и Валерию Хлебосолову из нижегородской «Норманочки», Дину Данилову из «МосПолитеха» и Залию Газимову из «УрФУ» (Екатеринбург), сообщает пресс-служба пензенского клуба.

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