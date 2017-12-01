01 декабря 2017, 10:38Криминал Пьяный житель Шемышеки на буксируемом авто устроил смертельное ДТП Следователи города Заречного Пензенской области завершили расследование уголовного дела в отношении водителя, который пьяным спровоцировал смертельное ДТП.

По данным следствия, утром 2 сентября 37-летний житель Шемышейки находился пьяным за рулем «ВАЗ-2105». Его автомобиль буксировала на гибкой сцепке «Лада 211440», которой управлял его знакомый полицейский. При этом сотрудник МВД не знал, что его приятель нетрезв.

«Между селами Старое Захаркино и Старое Назимкино обвиняемый нарушил Правила дорожного движения и допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с «ГАЗ-31105», в котором ехали пять человек», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

В результате аварии на месте происшествия скончалась 57-летняя пассажирка «ГАЗа».

Следователи собрали достаточно доказательств вины жителя Шемышейки, на мужчину завели уголовное дело, которое направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1183752/

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