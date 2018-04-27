Пьяный пензенец уходят от погони, врезался в дорожный знак

В Пензе погоня за пьяным водителем закончилась аварией. Полицейские преследовали 40-летнего мужчину от улицы Салтыкова-Щедрина до перекрестка Калинина и Красной горки. Там нетрезвый водитель легковушки въехал в дорожный знак.

Житель Пензы, владелец автомобиля «Лада Калина» сел за руль в нетрезвом виде и в полдень пронесся по улицам города в лучших традициях американских боевиков. В погоню за любителем острых ощущений отправились сотрудники полиции.

«Водитель автомобиля «Лада Калина» грубо нарушал правила дорожного движения, неоднократно выезжая на сторону дороги для встречного движения. На перекрестке улиц Калинина и Красная горка он справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак», - прокомментировал начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Неудача не смутила 40-летнего мужчину. Врезавшись в столб, он попытался скрыться от правосудия на своих двоих. Полицейские применили силу и задержали пьяного гонщика. Как выяснилось, водитель легковушки уже привлекался за езду в нетрезвом виде. Ему грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Еще одна авария произошла в районе села Кижеватово.

«На 653 километре трассы М-5 «Урал» произошло столкновение трех транспортных средств - автомобиля MAN с полуприцепом под управлением водителя мужчины 1992 года рождения, «ГАЗели» за рулем которой был мужчина 1964 года рождения, и автомобиля MAN с полуприцепом под управлением водителя, мужчины 1972 года рождения», - рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.



Сильнее всего пострадал водитель «ГАЗели», мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. 26-летний водитель грузовика после осмотра медиками отправился домой. Третий водитель не пострадал. Полицейские выясняют подробности и устанавливают причины аварии.