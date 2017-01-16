Пьяный пензенец угрожал убить своих родителей

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16 января 2017, 16:02Криминал
В Пензенской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожать убить своих родителей.
После того, как на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в доме на улице Кирова мужчина угрожает ножом своим родителям, на место выехал экипаж вневедомственной охраны, сообщает ИА «Пенза-Пресс» информацию пресс-службы регионального управления Росгвардии.
Увидев стражей порядка, нетрезвый злоумышленник попытался скрыться, но его удалось задержать.
Супруги-пенсионеры объяснили, что за нож их сын схватился в разгар конликта. Улучив момент, его мать позвонила по телефону 02.
«41-летнего жителя Пензы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - отметили в пресс-службе.
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