Пьяный пензенец разъезжал на машине с ребенком

В Пензенской области сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, в салоне его авто был ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, бывшая жена запрещала мужчине видеться с сыном, в ответ на это он решил забрать его самостоятельно. Пьяный отец посадил ребенка в машину и уехал в неизвестном направлении.

Росгвардейцы задержали автомобиль. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».