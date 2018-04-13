Пьяный пензенец разъезжал на машине с ребенком

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13 апреля 2018, 13:36Криминал
В Пензенской области сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, в салоне его авто был ребенок.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, бывшая жена запрещала мужчине видеться с сыном, в ответ на это он решил забрать его самостоятельно. Пьяный отец посадил ребенка в машину и уехал в неизвестном направлении.
Росгвардейцы задержали автомобиль. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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