22 декабря 2016, 14:33Криминал Пьяный парень в кафе набросился на полицейского 26-летнего пензенца осудили за нападение на полицейского.

Установлено, что полицейские, разыскивая подозреваемого в грабеже, пришли в кафе на ул. Кирова, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Когда один из полицейских подошел к посетителю заведения, по внешним признакам, похожего на лицо, объявленное в розыск, и попросил выйти на улицу, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно», - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Затем пьяный пензенец несколько раз ударил полицейского по лицу.

В результате суд назначил парню наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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