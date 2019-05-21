21 мая 2019, 17:58Криминал

Пьяный камешкирец скинул машину односельчанина в овраг

27-летнего жителя Камешкирского района Пензенской области обвиняют в угоне машины односельчанина.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ночью в начале апреля пьяный мужчина возвращался домой после празднования дня рождения знакомой. По пути он заметил автомобиль ВАЗ-21101. Дверь машины была открыта, а внутри лежали ключи. Сельчанин завел двигатель и поехал.

Мужчина не справился с управлением, машина слетела в овраг. Он выбрался из авто и пошел домой пешком.

Собственник ВАЗа обратился в полицию. Злоумышленника нашли. В отношении него завели уголовное дело, которое направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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