Пьяный камешкирец скинул машину односельчанина в овраг

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ночью в начале апреля пьяный мужчина возвращался домой после празднования дня рождения знакомой. По пути он заметил автомобиль ВАЗ-21101. Дверь машины была открыта, а внутри лежали ключи. Сельчанин завел двигатель и поехал.

Мужчина не справился с управлением, машина слетела в овраг. Он выбрался из авто и пошел домой пешком.

Собственник ВАЗа обратился в полицию. Злоумышленника нашли. В отношении него завели уголовное дело, которое направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».