Пьяный башмаковец сломал отвертку и нож об экс-жену – СКР

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 1 мая пьяный мужчина приехал к 33-летней бывшей жене, чтобы навестить ребенка. Экс-супруги поссорились, сельчанин схватил металлическую отвертку и несколько раз ударил женщину. После того, как инструмент сломался, он взял нож и несколько раз вонзил в несчастную. В этот момент в квартиру зашла теща дебошира, она попыталась успокоить его и вытащить на улицу свою дочь.

Во дворе мужчина догнал бывшую возлюбленную и еще раз ударил ее ножом, от чего тот сломался. Потерпевшую доставили в больницу.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».