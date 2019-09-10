Пьяный башмаковец сломал отвертку и нож об экс-жену – СКР

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10 сентября 2019, 17:59Криминал
40-летнего жителя Башмаковского района Пензенской области обвиняют в покушении на убийство бывшей супруги.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 1 мая пьяный мужчина приехал к 33-летней бывшей жене, чтобы навестить ребенка. Экс-супруги поссорились, сельчанин схватил металлическую отвертку и несколько раз ударил женщину. После того, как инструмент сломался, он взял нож и несколько раз вонзил в несчастную. В этот момент в квартиру зашла теща дебошира, она попыталась успокоить его и вытащить на улицу свою дочь.
Во дворе мужчина догнал бывшую возлюбленную и еще раз ударил ее ножом, от чего тот сломался. Потерпевшую доставили в больницу.
Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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