21 ноября 2017, 12:06Происшествия Пьяного пензенца после ДТП в Сызрани преследовали инспекторы на трассе Телекомпания «КТВ-Луч» сообщила, что житель Пензенской области предположительно стал виновником аварии в Юго-Западном районе Сызрани и скрылся. Данные его автомобиля полицейским сообщил очевидец - сотрудник таксомоторной организации города.

Так, ДТП произошло на проспекте 50 лет Октября, виновник был на автомобиле «ВАЗ-2114». Когда полицейские увидели машину, водитель не остановился. Во время погони по трассе М-5 мужчина не справился с управлением и съехал в кювет.

Нарушителем оказался 38-летний житель Пензенской области. За руль он сел пьяным. Это показали результаты медицинского освидетельствования.

В отношении него за проезд на запрещающий сигнал светофора, оставление места аварии и выезд на встречную полосу собрали административные материалы. Суд лишил пензенца прав на один год, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=gNCQDLNuGN4

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