Пьяного пензенца избили и ограбили

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16 октября 2017, 19:41Криминал
Избили и ограбили по дороге домой из бара. На 36-летнего жителя Пензы напали трое молодых людей.
Все участники происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. У потерпевшего забрали мобильный телефон, серебряную цепочку с крестиком и банковскую карту. Мужчина обратился в полицию только через три дня, когда врачи диагностировали у него перелом ноги.
«Сотрудники полиции внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения в баре, в котором заявитель распивал спиртные напитки, и выяснили, что незадолго до преступления у него произошел конфликт с тремя молодыми людьми. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двух предполагаемых злоумышленников в том же баре. В последствии оперативники задержали третьего соучастника», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Нападавшими оказались жители села Богословка. Один из них - несовершеннолетний. Двое других - в возрасте 18 и 24 лет. Злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности. Они рассказали следователям, что причиной конфликта в баре стало то, что мужчина случайно надел кепку одного из задержанных.
По факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
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