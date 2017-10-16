16 октября 2017, 19:41Криминал Пьяного пензенца избили и ограбили Избили и ограбили по дороге домой из бара. На 36-летнего жителя Пензы напали трое молодых людей.

Все участники происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. У потерпевшего забрали мобильный телефон, серебряную цепочку с крестиком и банковскую карту. Мужчина обратился в полицию только через три дня, когда врачи диагностировали у него перелом ноги.

«Сотрудники полиции внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения в баре, в котором заявитель распивал спиртные напитки, и выяснили, что незадолго до преступления у него произошел конфликт с тремя молодыми людьми. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двух предполагаемых злоумышленников в том же баре. В последствии оперативники задержали третьего соучастника», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.



Нападавшими оказались жители села Богословка. Один из них - несовершеннолетний. Двое других - в возрасте 18 и 24 лет. Злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности. Они рассказали следователям, что причиной конфликта в баре стало то, что мужчина случайно надел кепку одного из задержанных.

По факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал

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