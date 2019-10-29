Пьяная сердобчанка вонзила нож в свекровь - СКР

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29 октября 2019, 14:45Криминал
В городе Сердобске Пензенской области 35-летнюю женщину посадили под домашний арест. Она проходит по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.
Следователи выяснили, что 14 октября сердобчанка пришла домой пьяной и поругалась со свекровью. Невестка взяла нож и вонзила его в бедро женщине.
Затем жительница Сердобска попросила соседей вызвать «скорую», а сама перевязала пострадавшей рану. Когда медики приехали, 61-летняя пенсионерка уже скончалась, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В настоящее время расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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