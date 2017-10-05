В Сердобске пьяная автоледи заплатит за езду без прав

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05 октября 2017, 14:04Криминал
Ночью на улице Максима Горького в городе Сердобске Пензенской области сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-2114».
Машиной управляла нетрезвая 41-летняя женщина.
«Ранее ее уже наказывали за управление транспортом в нетрезвом состоянии и лишили водительских прав», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или два года лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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