Пьяная пензячка разбила мужчине лицо бутылкой

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19 ноября 2019, 16:07Происшествия
Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Пензы, которую подозревают в нанесении резаной раны посетителю бара.
Около двух часов ночи в пензенском баре сработала кнопка тревожной сигнализации. На нее отреагировал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К прибывшим правоохранителям обратился администратор, который сообщил о конфликте между двумя посетителями – мужчиной и девушкой. Последняя, будучи пьяной, схватила бутылку и ударила оппонента по лицу, а затем скрылась.
Правоохранители вызвали пострадавшему скорую медицинскую помощь, зафиксировали приметы 24-летней подозреваемой и отправились на ее поиски. Девушку задержали недалеко от бара.
«Для дальнейшего разбирательства ее доставили в отдел полиции. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц города, медики диагностировали резаную рану левой щеки», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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