Пьяная драка двух знакомых закончилась смертью

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27 сентября 2019, 10:32Криминал
32-летний житель Пензы получил срок за причинение смерти знакомому.
По данным следствия, вечером 28 мая мужчина приехал к своей знакомой. В это время она выпивала в компании соседей, он присоединился. Через некоторое время пензенец начал ссориться с еще одним гостем, а после набросился на оппонента с кулаками. Разъяренный дебошир стащил потерпевшего с дивана на пол, тот ударился головой.
Собутыльники вызвали «скорую». Медики доставили 38-летнего потерпевшего в больницу. Там он скончался 12 июня, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В результате пензенцу назначили один год и девять месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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