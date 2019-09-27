Пьяная драка двух знакомых закончилась смертью

По данным следствия, вечером 28 мая мужчина приехал к своей знакомой. В это время она выпивала в компании соседей, он присоединился. Через некоторое время пензенец начал ссориться с еще одним гостем, а после набросился на оппонента с кулаками. Разъяренный дебошир стащил потерпевшего с дивана на пол, тот ударился головой.

Собутыльники вызвали «скорую». Медики доставили 38-летнего потерпевшего в больницу. Там он скончался 12 июня, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате пензенцу назначили один год и девять месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».