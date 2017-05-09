Путин поздравил пензенцев с Днем Победы

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09 мая 2017, 09:58Общество
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
В телеграмме отмечается, что «9 мая – день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости», сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-центр правительства региона.
«Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело», – подчеркнул президент в поздравительной телеграмме.
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