Путевка в никуда. Пензенцы могут попасться на удочку лже-турагентов

В полицию за один день обратилось три пензячки. Одна из женщин решила отдохнуть с сестрой в Ялте, купила путевку в пансионат со скидкой в 30%, заплатив 36 тысяч рублей. Через две недели она увидела по телевизору сюжет про мошенников и услышала название места отдыха, куда она собиралась отправиться.

«Гражданка перезвонила по номеру, который набирала ранее, и ей никто не ответил. Однако сайт, через который она заказала путевки, продолжает действовать», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время полицейские проводят проверки.

Пензенцев просят при заказе путевок в санатории и пансионаты, расположенные как на территории России, так и за ее пределами, пользоваться услугами только проверенных сервисов, имеющих благонадежную репутацию. Обязательно перед бронированием и переводом денег нужно ознакомиться в интернете с отзывами об организации, услугами которой собираетесь воспользоваться.

«Помните, что мошенники зачастую создают сайты-двойники санаториев и пансионатов, причем поисковые системы нередко выводят такие фальшивые страницы в верхние строки выдачи, а также активно размещают рекламу таких сайтов-фальшивок», - уточнили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».