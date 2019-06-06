Пушистый Халк. Пензенцы спасают огромного покалеченного кота

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06 июня 2019, 12:03Общество
Пензенские волонтеры рассказали в Сети об огромном котике, которого жестоко растерзали в драке.
«Виктор - очень крупный кот, как Халк из знаменитого фильма. Он явно был домашний, умный, воспитанный и потерянный. Сложно угадать, как он оказался на улице: может быть, его выкинули, а может потерялся. Сейчас в Викторе сложно разглядеть красавчика, но он 100% будет чудесный: с крупными лапами, голубыми глазами и цветом топленого молока», - рассказали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в группе соцсети «ВКонтакте».
Они добавили, что у пушистика на щеке – большая рана, похожая на укус собаки или след от ожесточенной драки с котом. Его заметно на видеозаписи.
«Рана гноится, там начался абсцесс. Поэтому начали антибактериальные обработки, плюс даем антибиотик», - добавили волонтеры.
Теперь коту предстоит долгое лечение, обработка, кастрация и вакцинация. Подробности модно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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