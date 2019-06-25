Пушистый Халк ищет дом. Пензенцы залечили жуткие раны огромного котика

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25 июня 2019, 09:31Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о том, что их большой котик практически готов отправиться к любящему хозяину.
«Котик покорил сердца многих, и мы очень благодарны за поддержку, которую вы оказали. Лекарства врач пока оставил, но раны уже практически полностью зажили. Уже скоро мы будем делать прививки и кастрацию красавчику, чтобы начать поиски дома для кошачьего очарования», - написали волонтеры в своей группе соцсети «ВКонтакте».
Подробнее о котике можно узнать здесь.
Напомним, у пушистика на щеке была большая рана, похожая на укус собаки или след от ожесточенной драки с котом. Она начала гноиться и ему прописали курс антибиотиков. Котика за огромные размеры в шутку прозвали пушистым Халком, как большого персонажа из фильма, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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