Пушистый «Брежнев». Пензенцы ищут дом необычной кошечке

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16 июля 2019, 10:33Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в своей группе соцсети «Вконтакте» о кошечке с удивительной внешностью.
«Вы знали, что кошачьи брови и пышные усы выполняют роль ночных радаров и детекторов. Именно благодаря функции осязания посредством бровей и усов коты с легкостью передвигаются в темноте, с точностью обходя все препятствия. Усы и брови пушистиков имеют научное название – вибриссы.
Собираетесь на ночные вылазки? Вам срочно нужен усатый радар!» - рассказали волонтеры.
Пользователи в комментариях умилились необычной внешностью малышки, прозвав ее пушистым «Брежневым».
Волонтеры уточнили, что кошечка прибыла в центр «Питомец» на время стерилизации. Когда ранки заживут, ее придется вернуть назад. Узнать о том, как стать любящим хозяином малышки, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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