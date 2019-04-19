Пушистые нелегалы. В Бессоновке торговали кроликами без документов

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19 апреля 2019, 12:03Общество
В селе Бессоновка Пензенской области во время ярмарки выходного дня прошла проверка. Специалисты выявили нарушения ветеринарного законодательства.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, мужчина предлагал покупателям кроликов. Но справки о том, что животные здоровы и не завезены в область из карантинной зоны, у него не было.
В результате шестерых кроликов сняли с реализации, а продавцу назначили штраф – 500 рублей.
«Покупка непроверенных животных опасна, особенно тогда, когда речь идет о кроликах. Они могут быть носителями вирусных заболеваний, в том числе и таких, которые способны буквально за несколько часов истребить все поголовье, так как отличаются тяжелой и быстрой формой течения», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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