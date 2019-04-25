«Пушистая колбаска» ждет хозяина. Пензячка ищет дом породистому псу

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25 апреля 2019, 16:07Общество
Пожилая жительница Пензы нашла в поселке Монтажный собачку. Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» ищут хозяев песика.
«Бабушка нашла породистую собачку в подъезде. Малыш был напуган и дезориентирован. Женщина приютила питомца, но у нее нет сил и денег, чтобы его содержать. Мальчику необходим дом. На улице - он в опасности», - написали в группе соцсети «ВКонтакте».
Пользователи умилились животному и прозвали песика «пушистой колбаской».
Малышу ищут новых или старых хозяев. Все подробности можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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