10 ноября 2017, 19:29Общество Пучков высоко оценил подготовку Пензенской области к зиме Пензенская область получила положительную оценку министра МЧС России Владимира Пучкова по готовности к зиме. Глава ведомства прибыл в Пензу с рабочим визитом. Он провел расширенное совещание с представителями региональных министерств в областном правительстве.

Взаимодействие федеральных и региональных структур, органов местного самоуправления, только при такой слаженной работе можно обеспечить бесперебойную подачу тепла и уменьшить число аварий, возникающих в осенне-зимний период. С этого начал заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций глава МЧС России Владимир Пучков. Федеральный министр высоко оценил подготовку региона к осенне-зимнему периоду.

«Пензенская область реализует самые современные подходы по подготовке объектов ЖКХ и всего дорожного хозяйства для работы в условиях «осень-зима». Опыт работы соответствующих структур Пензенской области будет распространен во всех субъектах нашей необъятной страны», - отметил он.

Пензенская область на 100% готова к холодам. Проведен комплекс дополнительных мероприятий, чтобы не повторилась ситуация, которая имела место в начале года, тогда после аварии на ТЭЦ-1 75 тысяч человек оказались в зоне отключения отопления. На подготовку к зиме в регионе потрачено 148 миллионов рублей.

«В области созданы запасы топливно-энергетических ресурсов: 1947 тонн угля, 18700 тонн мазута, что составляет 100% от запланированного. Кроме того, на случай ЧС и иных ситуаций создан резерв материально-технических ресурсов», - рассказал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

В ходе заседания речь зашла и о профилактике чрезвычайных ситуаций. Губернатор Иван Белозерцев выразил уверен: чтобы избежать трагедий, подобных той, что произошла в Ижевске, где в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда и погибли шесть человек, необходимо вести учет людей, ведущих асоциальный образ жизни.

«В домах проживают люди, которые употребляют спиртные напитки, и наша задача - работать с этими людьми. Все знают, где они проживают, нужно следить, чтобы они не оставляли включенным газ, чтобы не произошла трагедия. Меня это очень тревожит», - сказал он.

В ходе совещания также рассмотрели вопросы безопасности дорожного движения. В частности, речь зашла о подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации на федеральных и региональных автодорогах Пензенской области.

Общество

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