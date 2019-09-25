Птицефабрику в Никольском районе назвали предприятием мирового уровня

25 сентября в Пензенской области состоялось открытие племенной фабрики по производству индейки недалеко от села Карамалы Никольского района.

Как сообщает пресс-центр облправительства, на территории сельсоветов района будут построены десять ферм для содержания ремонтного молодняка и родительского стада индейки. Общая мощность комплекса - от 8 до 12 миллионов штук инкубационных яиц в год, которые планируется реализовывать ГК «Дамате».

С 1 по 10 октября на птицеферму завезут шесть тысяч голов родительского стада. Птицекомплексы общей стоимостью 2 млрд рублей оснащены самым современным оборудованием с климат-контролем, вентилированием и кондиционированием, орошением и освещением, системой подготовки и очистки воды, автоматизированной системой кормления и поения птицы.

«Открытие ультрасовременной птицефабрики в Никольском районе, реализация подписанного два года назад соглашения - это большое событие для Пензенской области. Этот комплекс дает возможность другому нашему крупнейшем инвестору - ГК «Дамате» - обеспечить замкнутый цикл производства и безопасность своей деятельности, а региону - частично выполнить задачу импортозамещения», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Основатель группы компаний Aviagen Дирк Вейсохан сообщил о том, что комплекс по производству инкубационного яйца индейки в Пензенской области - один из самых высокотехнологичных в стране.

«Можно сказать, что это предприятие мирового уровня. Думаю, мы не остановимся на заявленной мощности и будем в дальнейшем расширять производство», - добавил он.

«Aviagen Turkeys Rus» - дочернее предприятие ведущего поставщика племенного поголовья индейки в мире, компании «Aviagen Group». В Пензенской области крупные инвестпроекты по производству и переработке мяса индейки реализует партнер «Aviagen Group» – ГК «Дамате», пишет ИА «Пенза-Пресс».