Псу Дункану, которому кинули петарду в рот, нашли хозяев

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04 декабря 2018, 19:18Общество
История с бездомным псом, которому около месяца назад школьник якобы ради забавы засунул в пасть петарду, получила продолжение. После курса лечения, которое организовали для собаки волонтеры, непростому пациенту нашли хозяев.
Светлана Мельниченкова и ее дочки с нетерпением ждали момента, когда раны затянутся и к собаке вернется озорной нрав. Бездомный пес из Бессоновки стал известен пензенской общественности после вопиющего случая, который с ним произошел в конце октября. SMS-сообщение от подруги о том, что какой-то школьник бросил петарду в рот собаке, Люба хранит до сих пор.
«Начала искать информацию, мне сказали, где его видели в последний раз. Сначала искали вдвоем, даже ночью, на следующий день помогли друзья», - рассказала жительница села Бессоновка Любовь Мельниченкова.
Неравнодушные люди нашли собаку и связались с волонтерами пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным». Самостоятельно вылечить открытые раны пасти и черепно-мозговую травму люди не смогли бы. В приюте непростого пациента приняли, обработали от паразитов и вылечили. Теперь о собаке будет заботиться семья Мельниченковых. Они сказали, что пес был любимцем всего села. После инцидента его судьбой интересовались многие, в том числе - Светлана
«Он, когда увидел, что мы пришли в приют, чуть не разнес будку, поэтому решили не ходить туда, чтобы не травмировать его. Сейчас он себя отлично чувствует», - сказала Светлана Мельниченкова.
В приюте псу дали имя Дункан - в честь известного актера, но новые хозяева вернули ему уже привычное - Жулик. Для него подготовили просторный вольер в частном доме. Единственное, говорят Мельниченковы, их подопечный похудел, но это не беда. Бессоновцы уже начали его баловать различными лакомствами.
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