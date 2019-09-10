Психологи должны помогать школьникам справиться с эмоциями - губернатор

Профилактика подросткового суицида, решение жилищно-коммунальных вопросов в регионе - темы, которые стали основными в повестке дня на еженедельном совещании в правительстве области. Вместе с представителями профильных ведомств Иван Белозерцев также обсудил итоги «прямой линии».

Две трагедии с интервалом в несколько дней. В пензенской области погибли два подростка. На происшествия в ходе еженедельного совещания в правительстве обратил внимание Иван Белозерцев. По мнению губернатора, случившееся - это недоработка занимающихся с детьми специалистов. Если бы они вовремя выявили проблему, трагедии удалось бы избежать.

«Читали предсмертное письмо, там нет ни к кому претензий. У меня нет сомнений, что это вина родителей, школы, учителей, психологов, наша недоработка. Я не раз об этом говорил», - сказал он.

Как отметил глава региона, к решению эмоциональных проблем подростков должны активнее подключаться школьные психологи, которым постоянно необходимо совершенствовать свое мастерство.

Еще одна тема, которую обсудил Иван Белозерцев с представителями профильных ведомств, - решение вопросов, поступивших на «прямую линию» губернатора. Из 818 обращений треть касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. К примеру, жители Богословки попросили построить канализационные очистные сооружения, так как существующая система водоотведения в селе находится в изношенном состоянии. Из-за этого часть стоков попадает прямиком в местные речки.

«У нас идет капитальный ремонт сетей водоотведения. Мы в Богословке работаем. Деньги выделены по областной программе, плюс финансирование муниципалитета. Подрядчик определен. Я два раза в неделю там бываю», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Глава региона рекомендовал специалистам не затягивать с проведением работ и распорядился поддерживать связь с жителями, которые обратились за помощью.