Психологи должны помогать школьникам справиться с эмоциями - губернатор

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10 сентября 2019, 19:03Образование
Профилактика подросткового суицида, решение жилищно-коммунальных вопросов в регионе - темы, которые стали основными в повестке дня на еженедельном совещании в правительстве области. Вместе с представителями профильных ведомств Иван Белозерцев также обсудил итоги «прямой линии».
Две трагедии с интервалом в несколько дней. В пензенской области погибли два подростка. На происшествия в ходе еженедельного совещания в правительстве обратил внимание Иван Белозерцев. По мнению губернатора, случившееся - это недоработка занимающихся с детьми специалистов. Если бы они вовремя выявили проблему, трагедии удалось бы избежать.
«Читали предсмертное письмо, там нет ни к кому претензий. У меня нет сомнений, что это вина родителей, школы, учителей, психологов, наша недоработка. Я не раз об этом говорил», - сказал он.
Как отметил глава региона, к решению эмоциональных проблем подростков должны активнее подключаться школьные психологи, которым постоянно необходимо совершенствовать свое мастерство.
Еще одна тема, которую обсудил Иван Белозерцев с представителями профильных ведомств, - решение вопросов, поступивших на «прямую линию» губернатора. Из 818 обращений треть касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. К примеру, жители Богословки попросили построить канализационные очистные сооружения, так как существующая система водоотведения в селе находится в изношенном состоянии. Из-за этого часть стоков попадает прямиком в местные речки.
«У нас идет капитальный ремонт сетей водоотведения. Мы в Богословке работаем. Деньги выделены по областной программе, плюс финансирование муниципалитета. Подрядчик определен. Я два раза в неделю там бываю», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.
Глава региона рекомендовал специалистам не затягивать с проведением работ и распорядился поддерживать связь с жителями, которые обратились за помощью.
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