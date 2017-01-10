10 января 2017, 12:04Криминал Прятавшегося от следствия вора из Пензы поймали и осудили В Пензе 33-летнего местного жителя осудили за участие в краже.

По данным областной прокуратуры, двое его знакомых проникли в квартиру на первом этаже на проспекте Победы и украли телевизор, передав его в окно ожидающему на улице подсудимому, который в ходе следствия скрылся, а затем был объявлен в розыск, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Его подельники в августе 2015 года были осуждены. Один из них получил 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на три года; второго злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Скрывшегося пензенца удалось задержать в октябре 2016 года в Москве. За это время он успел женится и стать отцом.

В результате суд назначил ему 1,6 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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