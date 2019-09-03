«Прямая линия». Губернатор потребовал привести кладбища в порядок

К губернатору Пензенской обвисли Ивану Белозерцеву 3 сентября во время «прямой линии» обратилась жительница Берлина, которая приезжает к родным в село Ляча Наровчатского района. Она попросила помочь с благоустройством кладбища.

По ее словам, местные жители на кладбище регулярно проводят субботники, собирают средства на изгородь. Но нужна помощь с освобождением территории от аварийных деревьев. За свои деньги они эту работу провести не смогут.

«Я сам родился в деревне, в ней есть сельское кладбище. Сельчане всегда ухаживали за кладбищем, но власть помогала. Я ставил задачу главам администраций за два года привести кладбища в порядок. Большинство с ней справилось. Но есть еще муниципалитеты, где работа не завершена. Властям Пензы нужно принять решение и регулярно вывозить мусор. Выделить на это средства. Главы администраций должны доделать по благоустройству кладбищ, а вопрос по кладбищу в Ляче беру на контроль. В Наровчатский район поеду завтра, задам вопрос главе администрации и потребую оказать помощь», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».