«Прямая линия». Губернатор потребовал привести кладбища в порядок

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03 сентября 2019, 17:08Общество
К губернатору Пензенской обвисли Ивану Белозерцеву 3 сентября во время «прямой линии» обратилась жительница Берлина, которая приезжает к родным в село Ляча Наровчатского района. Она попросила помочь с благоустройством кладбища.
По ее словам, местные жители на кладбище регулярно проводят субботники, собирают средства на изгородь. Но нужна помощь с освобождением территории от аварийных деревьев. За свои деньги они эту работу провести не смогут.
«Я сам родился в деревне, в ней есть сельское кладбище. Сельчане всегда ухаживали за кладбищем, но власть помогала. Я ставил задачу главам администраций за два года привести кладбища в порядок. Большинство с ней справилось. Но есть еще муниципалитеты, где работа не завершена. Властям Пензы нужно принять решение и регулярно вывозить мусор. Выделить на это средства. Главы администраций должны доделать по благоустройству кладбищ, а вопрос по кладбищу в Ляче беру на контроль. В Наровчатский район поеду завтра, задам вопрос главе администрации и потребую оказать помощь», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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