«Прямая линия» губернатора. В Палеологово в ФАП трудоустроили фельдшера

Проблема нехватки медицинских кадров в Пензенской области постепенно решается. По данным регионального минздрава, сейчас регион нуждается в 504 врачах.

Устранить дефицит медиков удается с помощью различных мер социальной поддержки. Так, благодаря госпрограмме "Земский фельдшер" в селе Полеологово Бессоновского района появилась новая заведующая ФАПом.

Почти полгода дверь ФАПа в селе для местных жителей была закрыта. В

начале весны фельдшеру медпункта пришлось уехать из региона по семейным обстоятельствам. Нового работника найти было непросто, а местным жителям, особенно пожилым людям, медпункт просто необходим.

«Фельдшер в ФАПе должен быть однозначно. Жителям нужно, чтобы он работал постоянно. Инъекции какие-нибудь, назначенные врачом, жители должны делать. А потом здесь был аптечный киоск - тоже неплохое подспорье. Без него приходится ехать в Бессоновку - 20 рублей туда и 20

рублей обратно!» - рассказывает сельчанка Полина Духанина.

Наконец-то в Полеологово появился новый фельдшер - Елизавета Курганова, ей всего 22 года. Она только недавно закончила медицинский колледж. Причем, в Пензенскую область девушка приехала из Челябинска.

«Так как я только приступила к обязанностям, начинаю знакомиться с аппаратурой. У меня есть уже опыт работы в медицине - я работала в детской реанимации, с недоношенными детьми, я надеюсь, что сложностей никаких не возникнет», - рассказала заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с.Полеологово Елизавета Курганова.

Признается, что работать в селе - ее мечта. Но решиться сменить городскую жизнь на деревенскую помогла поддержка государства. Елизавета Курганова получит полмиллиона рублей в рамках госпрограммы "Земский фельдшер".

«Я знала о том, что здесь действует программа "Земский фельдшер". Мы сюда приехали поэтому, плюс родители мужа здесь живут - мы решили жить на его родине», - отмтеила она.

Вопрос нехватки в регионе медицинских кадров поднимали на «прямой линии» губернатора. По словам Ивана Белозерцева, благодаря программе "Земский фельдшер" до конца этого года в сельской местности к своим обязанностям приступят еще 20 специалистов. На это выделено 10 миллионов рублей. Кроме того, еще восемь медицинских сотрудников с высшим образованием приедут работать в села благодаря программе "Земский доктор".

«За год реализации этой программы на работу в сельские лечебные учреждения привлечено 402 молодых специалиста. На 2019 год выделено 40 миллионов рублей в целях реализации программы "Земский доктор"», - отмечал губернатор Иван Белозерцев.

Несмотря на нехватку медицинских кадров в районах Пензенской области, сельские жители без медицинской помощи не остаются. Так, работу фельдшеров, когда это необходимо, выполняют бригады скорой помощи и сотрудники районных больниц.

«Существует выездная форма работы Вот сегодня мы поехали в село Анновка, где зарегистрирован один человек, в село Мастиновка, где проживают 36 человек», - рассказал главный врач Бессоновской районной больницы Сергей Шкадов.

По данным регионального минздрава, сейчас в Пензенской области наиболее востребованы врачи с высшим образованием - терапевты, инфекционисты, кардиологи, хирурги, психиатры-накологи и анестезиологи. За два-три года этот дефицит планируют полностью устранить.