Прожиточный минимум пензенских пенсионеров повысили до 8404 рублей

В 2019-м территориальными органами Пенсионного фонда России будет продолжена выплата федеральных социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам.

Право на выплату имеют те, у кого общая сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Пензенской области.



«Прожиточный минимум пенсионеров устанавливается отдельным законом и на 2019 год он составит 8404 рублей. Количество получателей федеральной социальной доплаты увеличилось с 45 до 51 тысячи человек», - рассказала начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Ольга Стяжкина.

Федеральная социальная доплата будет установлена в беззаявительном порядке. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в 2019-м, выплата будет назначена со следующего дня после увольнения.