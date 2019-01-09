Прожиточный минимум пензенских пенсионеров повысили до 8404 рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 января 2019, 19:31Общество
В 2019-м территориальными органами Пенсионного фонда России будет продолжена выплата федеральных социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам.
Право на выплату имеют те, у кого общая сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Пензенской области.
«Прожиточный минимум пенсионеров устанавливается отдельным законом и на 2019 год он составит 8404 рублей. Количество получателей федеральной социальной доплаты увеличилось с 45 до 51 тысячи человек», - рассказала начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Ольга Стяжкина.
Федеральная социальная доплата будет установлена в беззаявительном порядке. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в 2019-м, выплата будет назначена со следующего дня после увольнения.
09 января 2019, 19:36Зареченец лишился жизни после знакомства в интернете
09 января 2019, 19:31Прожиточный минимум пензенских пенсионеров повысили до 8404 рублей
09 января 2019, 19:28Синоптики прогнозируют возвращение снегопадов в Пензенскую область
09 января 2019, 19:19В Пензе снег со Свердловского моста вывезут ночью 10 января
09 января 2019, 19:16В Пензенской области с 1 по 8 января произошло 46 пожаров
09 января 2019, 19:14В Пензе состоится концерт, посвященный Рождеству Христову
09 января 2019, 19:06В Пензе регистратура больницы им. Филатова заработает в новом формате
09 января 2019, 19:02В Пензе ряд проблемных домов могут сдать в 2019 году