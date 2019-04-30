30 апреля 2019, 10:33Общество

Проучил таксиста. Пензенец на внедорожнике не дал легковушке нарушить ПДД

Пензенский автолюбитель попал в ДТП на улице Суворова. Видеозапись случившегося он опубликовал в Сети.

Ролик под названием «Проучил таксиста» появился на видеохостинге YouTube.

Судя по кадрам, владелец регистратора поворачивает на перекрестке налево с четвертой полосы. В этот момент, машина «Яндекс.Такси», которая ехала по третьей полосе, с которой необходимо двигаться только прямо, начала поворачивать налево, подрезая автора записи. В результате пензенец врезался в заднее крыло легковушки.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=0XnUcFS0VmQ

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