Проучил таксиста. Пензенец на внедорожнике не дал легковушке нарушить ПДД

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30 апреля 2019, 10:33Общество
Пензенский автолюбитель попал в ДТП на улице Суворова. Видеозапись случившегося он опубликовал в Сети.
Ролик под названием «Проучил таксиста» появился на видеохостинге YouTube.
Судя по кадрам, владелец регистратора поворачивает на перекрестке налево с четвертой полосы. В этот момент, машина «Яндекс.Такси», которая ехала по третьей полосе, с которой необходимо двигаться только прямо, начала поворачивать налево, подрезая автора записи. В результате пензенец врезался в заднее крыло легковушки.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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