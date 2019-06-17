Проститься с убитым при конфликте в Чемодановке пришли сотни людей

В селе Чемодановка Пензенской области простились с погибшим в ходе конфликта односельчанином Владимиром Грушиным. Провожать в последний путь мужчину собрались более 500 человек - близкие погибшего и односельчане.

Владимиру было 34, у него остались жена и пятилетняя дочь, отец-инвалид и мать. Проститься с погибшим пришли также его товарищи пограничники.

«Он вернулся живым с Северного Кавказа, а нашел смерть здесь. Верю, что правоохранительные органы разберутся и привлекут к строгой ответственности виновных в гибели нашего товарища», - сказал один из них.

Односельчане отзываются о Владимире как об исключительно мирном человеке широкой души, он работал обычным водителем, отстраивал дом матери и отцу, и даже в роковой вечер 13 июня, как говорят свидетели, его лишь позвали на помощь: словесный конфликт обострился неожиданно.

«Обрушились удары по голове. Пока я нагибался вниз, Володя уже лежал, его оттащили в сторону, с дороги, спросили, как дела, он сказал, что все хорошо, отказался от «скорой», - рассказал житель села Чемодановка Виталий Абрамов.

Позднее Владимира отвезли в одну из пензенских больниц, врачи диагностировали черепно-мозговую травму, вечером 14 июня пострадавший скончался. Губернатор Иван Белозерцев взял обязательства оплатить семье погибшего траурные мероприятия, а также погасить долги по кредитам в 500 и 400 тысяч рублей. На церемонии прощания дежурили «скорая помощь», полиция, на въезде в село - экипажи пожарных. Владимира Грушина похоронили на сельском кладбище у Чемодановки.