25 декабря 2018, 12:03Происшествия

Проскочить не удалось. Запись столкновения авто в Арбеково попала в Сеть

25 декабря пользователь опубликовал в интернете видео, на котором зафиксировано столкновение двух автомобилей на ул. Рахманинова в Пензе.

На кадрах видно, как автомобиль поворачивает с ул. Рахманинова к торговому центру. В этот момент со стоянки выехала еще одна машина. Столкновения избежать не удалось.

«Носик в носик», - так описал ДТП автор поста.

Кто виноват в аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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