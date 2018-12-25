Проскочить не удалось. Запись столкновения авто в Арбеково попала в Сеть

25 декабря пользователь опубликовал в интернете видео , на котором зафиксировано столкновение двух автомобилей на ул. Рахманинова в Пензе.

На кадрах видно, как автомобиль поворачивает с ул. Рахманинова к торговому центру. В этот момент со стоянки выехала еще одна машина. Столкновения избежать не удалось.

«Носик в носик», - так описал ДТП автор поста.

Кто виноват в аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».