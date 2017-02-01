01 февраля 2017, 22:22Общество Прорыв тепломагистрали в Пензе планируют устранить 2 февраля Вечером 1 февраля на территории пензенской ТЭЦ-1 произошел порыв на магистральной трубе.

В связи с этим пришлось ограничить подачу отопления 206 жилых домов, пяти школ, пяти детских садов и двух учреждений здравоохранения.

По информации с сайта компании «Т-Плюс», в Пензе проводятся плановые ремонтные работы на тепломагистрали №13 диаметром 800 мм, где ранее была обнаружена утечка теплоносителя. Максимальное время проведения ремонтных работ согласовано до 17.00 2 февраля.

Ситуацию также прокомментировал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Основная задача сейчас - организовать управляющие компании и те объекты, которые попадут под отключение, в плане прохождения периода восстановительно-ремонтных работ, проводимых «Т Плюс», без каких-либо последствий», - сказал он.

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