13 декабря 2017, 13:03Общество Прорыв на улице Чкалова устранили Прорыв на теплосетях на улице Чкалова, 40 устранили.

В 17.55 сотрудники ремонтных бригад закончили сварочные работы, и в 18.00 началось заполнение системы теплоносителем, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, авария произошла 12 декабря. В результате без тепла остались 67 домов, пять больниц и три детских сада. По этому факту начали доследственную проверку.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о прорыве, который произошел 13 декабря. В результате утечки на проспекте Строителей без тепла остались еще девять домов и детсад, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/poryv_likvidinovan_teplonositel_postupaet_na_obekty/

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