Прорыв на улице Чкалова устранили

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13 декабря 2017, 13:03Общество
Прорыв на теплосетях на улице Чкалова, 40 устранили.
В 17.55 сотрудники ремонтных бригад закончили сварочные работы, и в 18.00 началось заполнение системы теплоносителем, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, авария произошла 12 декабря. В результате без тепла остались 67 домов, пять больниц и три детских сада. По этому факту начали доследственную проверку.
Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о прорыве, который произошел 13 декабря. В результате утечки на проспекте Строителей без тепла остались еще девять домов и детсад, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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