27 декабря 2018, 17:06Общество

Пропавший пензенец не смог объяснить, почему оказался в Чебоксарах

Пензенские следователи проводят проверку по факту исчезновения 37-летнего мужчины.

Сестра пропавшего сообщила полицейским, что ее брат ушел из дома вечером 14 декабря и не известно, где он. 26 декабря в следственный орган поступила информация, что мужчину нашли в Чебоксарах.

Полицейским пензенец рассказал, что вечером 14 декабря на попутках уехал в Омск, затем оказался в Чебоксарах. Цель своей поездки не пояснил, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи устанавливают причины ухода из дома. Ничего противозаконного за время отсутствия он не совершил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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