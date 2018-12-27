Пропавший пензенец не смог объяснить, почему оказался в Чебоксарах

Сестра пропавшего сообщила полицейским, что ее брат ушел из дома вечером 14 декабря и не известно, где он. 26 декабря в следственный орган поступила информация, что мужчину нашли в Чебоксарах.

Полицейским пензенец рассказал, что вечером 14 декабря на попутках уехал в Омск, затем оказался в Чебоксарах. Цель своей поездки не пояснил, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи устанавливают причины ухода из дома. Ничего противозаконного за время отсутствия он не совершил, пишет ИА «Пенза-Пресс».