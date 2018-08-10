Пропавшего жителя Григорьевки нашли мертвым в затонувшей машине

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 августа 2018, 10:01Происшествия
В Тамалинском районе Пензенской области проводится проверка по факту гибели местного жителя.
6 августа жительница села Григорьевка обратилась к полицейским и сообщила, что ее 48-летний сожитель пропал. Мужчина уехал в ночь на 5 августа на автомобиле Lada XRay в неизвестном направлении, перед этим он употреблял спиртное, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Утром 9 августа знакомый пропавшего обнаружил его машину в местном пруду, о чем и доложил сотрудникам полиции. При осмотре оказалось, что тело сельчанина находится внутри автомобиля, видимых травм на нем нет, а на легковушке - незначительные повреждения бампера.
По предварительным данным, после проведенного судебно-медицинского исследования можно говорить о том, что мужчина утонул. Следователи продолжают проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 августа 2018, 19:41В одном из прудов Сосновоборска обнаружили тело подростка
10 августа 2018, 19:36В пензенскую поликлинику поступили два новых маммографа
10 августа 2018, 19:31В Пензе открылась выставка «Босх и Брейгель»
10 августа 2018, 19:28В пензенской картинной галерее презентуют отреставрированные полотна
10 августа 2018, 19:23Пензенцам открыли тайну популярности квестов
10 августа 2018, 19:19Пензенские росгвардейцы устранили условного противника
10 августа 2018, 19:16В Пензенской области планируют открыть седьмой заказник
10 августа 2018, 19:14Двухлетний пензенец борется за шанс на пересадку костного мозга