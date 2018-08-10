Пропавшего жителя Григорьевки нашли мертвым в затонувшей машине

6 августа жительница села Григорьевка обратилась к полицейским и сообщила, что ее 48-летний сожитель пропал. Мужчина уехал в ночь на 5 августа на автомобиле Lada XRay в неизвестном направлении, перед этим он употреблял спиртное, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Утром 9 августа знакомый пропавшего обнаружил его машину в местном пруду, о чем и доложил сотрудникам полиции. При осмотре оказалось, что тело сельчанина находится внутри автомобиля, видимых травм на нем нет, а на легковушке - незначительные повреждения бампера.

По предварительным данным, после проведенного судебно-медицинского исследования можно говорить о том, что мужчина утонул. Следователи продолжают проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».