«Пропан взорвался». Пензенцы сняли пожар на трассе

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21 июня 2019, 11:02Происшествия
Ночью 21 июня на трассе в Пензенской области произошел пожар. Об этом в Сети написали очевидцы.
«Трасса М-5 «Урал», взорвался пропан», - написала очевидец происшествия в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «Вконтакте».
По ее словам, все произошло в 0.15. На опубликованных кадрах видно, как рядом с дорогой - огонь, на месте работают спецслужбы.
Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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