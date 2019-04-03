Пролетел на «красный». Маневр пензенского автобуса попал на камеру

Автолюбитель пояснил, что инцидент произошел вечером 1 апреля.

Судя по кадрам, владелец регистратора ехал по улице Свердлова и повернул на улицу Баумана. В тот момент, когда он подъезжал к светофору, на котором горел «красный», его обогнал автобус, который буквально пролетел на запрещающий сигнал и едва не сбил пешехода.

Пользователи в комментариях отметили, что автобусы часто нарушают правила дорожного движения.

«Да ладно, пора привыкнуть, 54 и 66 постоянно так мчатся. В этих автобусах нужны ремни безопасности», - написала подписчица Елизавета.

«Что автобусы делают во второй полосе, и почему они носятся так?» - удивился Дмитрий.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».