Пролетел на «красный». Маневр пензенского автобуса попал на камеру

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03 апреля 2019, 12:03Общество
На регистратор пензенского автолюбителя попал опасный маневр автобуса. Запись появилась в группе соцсети «ВКонтакте».
Автолюбитель пояснил, что инцидент произошел вечером 1 апреля.
Судя по кадрам, владелец регистратора ехал по улице Свердлова и повернул на улицу Баумана. В тот момент, когда он подъезжал к светофору, на котором горел «красный», его обогнал автобус, который буквально пролетел на запрещающий сигнал и едва не сбил пешехода.
Пользователи в комментариях отметили, что автобусы часто нарушают правила дорожного движения.
«Да ладно, пора привыкнуть, 54 и 66 постоянно так мчатся. В этих автобусах нужны ремни безопасности», - написала подписчица Елизавета.
«Что автобусы делают во второй полосе, и почему они носятся так?» - удивился Дмитрий.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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