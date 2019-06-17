Прокурор области провел прием граждан по конфликту в Чемодановке

В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области продолжаются следственные действия. Напомним, в результате массовой драки между местными жителями погиб мужчина. Уже известно, участники конфликта установлены, часть виновных - задержана. Всего в органы внутренних дел за выходные было доставлено 174 человека, допрошено несколько десятков свидетелей.

Сейчас в селе Чемодановка на улицах - безлюдно, а вдоль трассы дежурят сотрудники Госавтоинспекции и досматривают автомобили. В результате разногласия между местными жителями на одной из улиц несколько человек оказались в больнице. Один пострадавший скончался в больнице. Конфликт, отмечают местные, назревал в селе давно.

В этот раз заступиться за детей вышли несколько мужчин. Причем изначально, со слов местных, они хотели просто поговорить. По словам местных жителей, силы были неравны. Нападавших было втрое больше. После случившегося жители устроили стихийный сход.

По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Виновных будут судить по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений».

«Ситуация под контролем. Следственных бригад достаточно для проведения расследования в рамках возбужденных уголовных дел», - прокомментировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По данным Следственного комитета России, 12 человек уже задержаны и дают показания, в том числе - предполагаемый убийца. Сейчас в Чемодановке развернут дополнительный оперативный штаб, задействованы несколько сотен полицейских. Свидетели по делу доправшиваются, проводятся беседы с местными жителями, а также проходят обыски.

«Население успокоилось. Проводятся следственные действия. Росгвардия держит все под контролем. Патрулирование осуществляется сотрудниками правоохранительных органов», - рассказал и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов.



17 июня для жителей Чемодановки провели прием граждан с руководителем регионального управления Следственного комитета Дмитрием Матушкиным, прокурором Натальей Канцеровой, главным федеральным инспектором Дмитрием Каденковым и уполномоченным по правам человека Еленой Роговой.