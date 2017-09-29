Прокуратура заинтересовалась пензенским тиром

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29 сентября 2017, 12:33Общество
В Пензе прокуратура Ленинского района провела проверку в тире, расположенном в здании Дворца детского (юношеского) творчества.
В результате проверки выявлен ряд нарушений действующего законодательства, в том числе - в тире должным образом не велась документация по учету и хранению оружия, допускались нарушения при проведении учебных стрельб.
«В связи с этим в адрес директора НОУ ДПО ЦО «Кираса-МКТА» прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Выявленные в ходе проверки нарушения устранены. Трое сотрудников тира привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Информация о выявленных нарушениях также была направлена начальнику управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пензенской области. В результате руководителя тира привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа - 50 000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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