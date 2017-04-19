19 апреля 2017, 16:32Общество Прокуратура выявила грубые нарушения в проекте новостройки в центре Пензы Элитная новостройка на берегу Суры в центре Пензы спроектирована с грубейшими нарушениями технических норм и правил. Недостатки в проекте строящегося дома выявила областная прокуратура.

В частности, в документации к многоэтажке по адресу: улица Набережная реки мойки, 2А отсутствует раздел по обеспечению пожарной безопасности. В связи с этим прокуратурой Ленинского района в суд направлено исковое заявление о признании недействительным разрешения на строительство здания, выданного администрацией Пензы.

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=y4o6_WXo_Rc