Прокуратура выявила грубые нарушения в проекте новостройки в центре Пензы

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19 апреля 2017, 16:32Общество
Элитная новостройка на берегу Суры в центре Пензы спроектирована с грубейшими нарушениями технических норм и правил. Недостатки в проекте строящегося дома выявила областная прокуратура.
В частности, в документации к многоэтажке по адресу: улица Набережная реки мойки, 2А отсутствует раздел по обеспечению пожарной безопасности. В связи с этим прокуратурой Ленинского района в суд направлено исковое заявление о признании недействительным разрешения на строительство здания, выданного администрацией Пензы.
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