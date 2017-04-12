Прокуратура требует заменить в Пензе 5,5 км теплосетей

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12 апреля 2017, 13:02Общество
Прокуратура Пензенской области направила иск в суд с требованием замены ветхих участков теплосетей.
Речь идет о замене теплосетей общей протяженностью более 5500 метров, сообщила замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Елена Сумбаева, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По результатам принятых мер ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» направило в администрацию города график вывода в ремонт теплосетей. На их замену в 2017 году предполагается выделить дополнительные средства», - пояснила она.
Напомним, проверку деятельности теплоснабжающей организации прокуратура начала в связи с крупной аварией на ТЭЦ-1 26 января этого года. Без тепла в морозы остались около 500 жилых домов. На восстановление отопления ушло несколько дней. По данным прокуратуры, компания эксплуатировала теплосети, введенные в работу еще в 1967 году.
«Выявлены факты эксплуатации находящихся в его ведении нескольких отрезков трубопроводов тепловых сетей общей протяженностью более 5500 метров с истекшим нормативным сроком службы, введенных в эксплуатацию еще в 1967—1991 гг., на которых с начала отопительного периода 2016−2017 гг. произошли многочисленные аварийные ситуации, вызванные повреждениями труб атмосферной коррозией», — сообщила в феврале пресс-служба облпрокуратуры.
В настоящее время проверка деятельности крупнейших теплоснабжающих организаций города — ПАО «Т Плюс» и ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза», проведенная прокуратурой региона после аварии на ТЭЦ-1, вскрыла многочисленные нарушения.
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