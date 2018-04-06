Прокуратура требует закрыть ТЦ «Мой» на ул. Кижеватова

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06 апреля 2018, 12:04Общество
В торговом центре «Мой» на улице Кижеватова в Пензе нашли многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.
Так, на первом этаже ТЦ, который занимает ООО «Караван», нет второго эвакуационного выхода. Двери электрощитовой и складских помещений здания не соответствуют необходимому пределу огнестойкости.
«Не организовано проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты, не соблюдена периодичность проверок внутреннего пожарного водопровода, не обеспечено наличие нормативно установленного количества огнетушителей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Кроме того, двери на эвакуационных выходах первого и второго этажей закрыты на ключ. Здание не оборудовано автоматической установкой пожаротушения. Детская игровая зона ООО «Донна» размещена выше второго этажа торгового центра, что также является нарушением.
По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в Первомайский районный суд о запрете деятельности по эксплуатации здания ТЦ «Мой» до полного устранения нарушений правил пожарной безопасности.
Исковое заявление находится на рассмотрении.
Напомним, ранее прокуратура потребовала закрыть ТЦ «Урицкий» и «Современник», в которых также нашли нарушения пожарной безопасности. Проверки начались после трагедии в Кемерово, где пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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