Прокуратура требует закрыть пензенский торговый центр «Урицкий»

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в торговом центре без ключа не открываются двери эвакуационных выходов, отсутствует система автоматического пожаротушения, в подвале, где расположены торговые залы, нет системы противодымной вентиляции, а также в нескольких помещениях нет пожарных извещателей. Во время проверки также выяснилось, что разрешение на ввод в эксплуатацию здания этого торгового центра администрация города не выдавала.

«Многочисленные нарушения свидетельствуют о том, что использование торгового центра создает угрозу для жизни и здоровья работников и посетителей», - пояснили в ведомстве.

В результате прокуратура направила в суд иск о запрете «Сетевая компания» эксплуатировать здания торгового центра «Урицкий» до устранения нарушений., пишет ИА «Пенза-Пресс».