Прокуратура требует закрыть пензенский торговый центр «Рассвет»

В пензенском торговом центре «Рассвет» на улице Калинина нарушаются требования законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в здании нет автоматической установки пожаротушения, в подвале отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, на втором и третьем этажах нет второго эвакуационного выхода.

Также лестница от примыкающих коридоров и помещений не отделена противопожарными перегородками, а производственные помещения не отделены от торгового зала. Кроме того, двери не соответствовуют требуемому пределу огнестойкости.

В результате собственнику здания и его генеральному директору торгового центра назначили штрафы – 160 тысяч рублей и 14 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск о запрете по эксплуатации здания торгового центра «Рассвет» до устранения нарушений, пишет ИА «Пенза-Пресс».