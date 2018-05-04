Прокуратура требует закрыть пензенский торговый центр «Рассвет»

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04 мая 2018, 16:36Общество
В пензенском торговом центре «Рассвет» на улице Калинина нарушаются требования законодательства о пожарной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в здании нет автоматической установки пожаротушения, в подвале отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, на втором и третьем этажах нет второго эвакуационного выхода.
Также лестница от примыкающих коридоров и помещений не отделена противопожарными перегородками, а производственные помещения не отделены от торгового зала. Кроме того, двери не соответствовуют требуемому пределу огнестойкости.
В результате собственнику здания и его генеральному директору торгового центра назначили штрафы – 160 тысяч рублей и 14 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, прокуратура направила в суд иск о запрете по эксплуатации здания торгового центра «Рассвет» до устранения нарушений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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