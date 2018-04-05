Прокуратура требует изменить сроки расселения дома на ул. Кулибина, 10

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05 апреля 2018, 14:06Общество
В Пензе прокуроры добиваются установления разумных сроков переселения граждан из дома №10 на улице Кулибина из-за частичного обрушения кирпичной кладки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2017 и 2018 годах прокуратура уже обращалась в горадминистрацию по данному вопросу, после чего переезд жильцов перенесли с 2026 на 2022 год, а снос дома – с 2027 на 2023 год. Также, по поручению мэрии, подрядная организация провела несколько противоаварийных мероприятий.
Однако из-за быстрых темпов разрушения строительных конструкций принятые меры не обезопасили жизнь и здоровье граждан, что побудило районную прокуратуру составить новое административное исковое заявление с требованиями установить разумные сроки переселения жильцов и снести дом.
Напомним, в связи с высокой угрозой обрушения дома в рамках субъекта ввели режим ЧС, жильцов временно переселили в санаторий им. Володарского, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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